1-1 : But de Yaremchuk - Wolfsburg - La Gantoise - 07/11/2019 Ngadeu balance un long ballon vers l'avant. Le ballon est dégagé de la tête par un défenseur allemand sur le pied de Yaremchuk qui reprend en un temps et trouve la lucarne du but de Pervan. Quelle frappe de l'Ukrainien!