Wim De Decker optimiste avant l’Etoile Rouge : "Notre confiance a grandi"

"Il y a plus de confiance en nous-mêmes", a poursuivi De Decker . "Les dernières semaines, nous avons dû tenir compte de l’adversaire en raison des nombreuses d’absences. Nous nous sommes adaptés. Maintenant c’est un peu moins le cas. Il nous manque toujours des joueurs devant. Heureusement, à Charleroi, j’ai vu un bon Bukari devant, avec beaucoup de qualités aussi derrière lui. Nous allons devoir compter davantage sur nos propres forces lors des prochains matchs. C’est un travail plus agréable, y compris pour le staff."

Michael Ngadeu croit encore en la qualification de La Gantoise

Michael Ngadeu croit que La Gantoise a encore des possibilités dans son groupe d'Europa League malgré le 0/9 lors des trois premiers matchs. "Il ne faut pas oublier que nous jouerons à domicile deux des trois derniers matchs d'Europa League", a souligné le défenseur camerounais mercredi, à la veille de la rencontre face à l'Etoile Rouge Belgrade.

"Mathématiquement, tout est encore possible", a ajouté Ngadeu. "Mais nous devons bien sûr gagner nos matchs. Nous le pouvons. Avec plus de concentration et de détermination, nous pouvions déjà gagner le match aller. La victoire de dimanche à Charleroi nous donne confiance. Elle a donné un 'boost' positif à l'ambiance au sein du groupe. C'était un match difficile. Charleroi est un adversaire fort. Gagner contre une telle équipe nous donne une motivation supplémentaire pour les prochains matchs."

L'entraîneur Wim De Decker a changé son système il y a quelques semaines, passant de deux à trois défenseurs centraux. "J'étais un peu sceptique au début", reconnaît Ngadeu. "Par le passé, je n'avais pas eu de bonnes expériences. Mais à présent, c'est clair que c'est le système qui nous convient le mieux. Il fonctionne bien. Tant pour l'équipe que pour moi-même, c'est le meilleur système".

Comme plusieurs de ses équipiers, Ngadeu a été contaminé au Covid-19. Il a depuis été rétabli. "J'ai perdu mon odorat et mon goût et avait mal à la gorge et à la tête", a expliqué Ngadeu. "Ce n'était pas facile de reprendre l'entraînement. Je ne me sentais pas au top physiquement. A présent, j'ai retrouvé mon meilleur niveau."