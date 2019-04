Wass plante une belle reprise en un temps et libère Valence contre Villarreal

Les Valenciens ont fait la différence dans les dernières minutes du quart de finale aller d'Europa League ce jeudi soir face à Villarreal. A l'issue d'une contre-attaque rondement menée et alors que le marquoir affichait 1-1, Daniel Wass crucifie le portier de Villarreal d'une superbe reprise en un temps sur un centre en retrait de José Gaya.

Trois minutes plus tard, dans le temps additionnel, Gonçalo Guedes plante son deuxième but de la soirée et scelle le score à 3-1. Valence vient de prendre une belle option pour le match retour et une éventuelle qualification en demi-finale.