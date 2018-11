Wanderson : "Mon père, mon frère et moi-même avons joué au Standard, c'est spécial !"

Auteur du but de la victoire de Krasnodar face au Standard (1-2) jeudi soir dans le cadre de la quatrième journée de la phase de poules de l'Europa League, Wanderson, l'ailier belgo-brésilien de la formation russe, a joué un très mauvais tour au club au sein duquel il a passé trois saisons au cours de sa formation.

"Après le but du Standard, c'était difficile, mais on réussi à inverser le cours du match en gardant la tête froide, a analysé le fils de Wamberto au micro de la RTBF. Le Standard nous a fait mal en contre-attaque, quand nous, nous tentions de prôner un football offensif. Ça me fait toujours plaisir de marquer et de gagner, mais le Standard, cela reste un club particulier pour moi. J'ai joué là-bas, mon père et mon frère aussi... mais le plus important, c'était de prendre les trois points !"