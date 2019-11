Le Standard se déplace à Guimaraes dans le cadre de la cinquième journée de l'Europa League. Les Liégeois, relancés par leur succès contre Francfort (2-1), doivent éviter tout faux-pas au Portugal pour garder la main avant la venue d'Arsenal à Sclessin dans deux semaines. Ce match est à suivre en direct vidéo sur La Deux et sur www.rtbf.be/sport.



Dans le hall des départs de l’aéroport de Liège, les sourires sont de mise. Les Liégeois ont retrouvé, au gré d’un succès tardif mais primordial à Eupen, la confiance que deux défaites précédentes (Gand et Malines) avaient plombée. "On y croit, si on aligne la meilleure équipe, on prendra un point au moins", nous confient ces supporters que nous croisons. "Il faut aussi qu’Arsenal fasse le job face à Francfort….Nous sommes optimistes."

Les Liégeois savent pourtant que rien ne sera figé ce jeudi. Ils ne peuvent ni se qualifier pour le tour suivant ni être éliminés. Mais un succès serait le bienvenu car lors de l’ultime journée, la mission de Francfort (qui recevra Guimaraes) sera plus aisée sur le papier que celle du Standard (qui accueillera Arsenal). Mais jouer Arsenal avec pour enjeu la qualification, ça se mérite et ça passe par Guimaraes. Or, le Standard n’a plus gagné à l’extérieur en Coupe d’Europe depuis 2016. Un succès au Panathinaikos 0-3. De plus, cette saison, les Liégeois s’exportent difficilement. Trois victoires seulement toutes compétitions confondues. Au Cercle de Bruges, à Ostende et samedi dernier à Eupen.

"A domicile, nous pouvons compter sur notre public, martèle l’arrière gauche Nicolas Gavory. Nous éprouvons plus de difficultés à poser notre jeu à l’extérieur. Mais on essaye de tout donner à chaque match."

Et il le faudra face à une équipe de Guimaraes qui ne compte qu’un point mais un point pris à domicile face à Arsenal. Un partage 1-1 qui en dit long sur le potentiel de cette équipe. Le milieu de terrain du Standard Selim Amallah le confirme.

"Ils possèdent une grosse force physique, beaucoup de technique…On va jouer là-bas comme des hommes et j’espère que l’on reviendra avec quelque chose."

Histoire qu’à l’issue de ce match le Standard conserve son sort en mains. Et puisse jouer contre Arsenal une authentique finale lors de la dernière journée. Avec l’ambition de sortir des poules. "Beaucoup de supporters ont déjà leur ticket pour ce match, ponctue Alexandre Grosjean le directeur général du Standard. Si on peut jouer la qualification contre Arsenal c’est magique, ce sont des moments uniques à vivre." Mais d’abord, il faut battre Guimaraes.