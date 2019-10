Vitoria - Standard déplacé: les précisions de la RTBF

Standard - Vitoria Guimarães : 2-0 - Europa League - Groupe F - 19/09/2019 Versé dans un groupe F où figurent également Arsenal et Francfort, le Standard devait absolument prendre trois points à domicile face au Vitória Guimarães jeudi à Sclessin. Les Rouches ont fait preuve de patience et de maturité face à des adversaires coriaces et sont parvenus à remplir leur objectif en gagnant 2-0. Trop timides offensivement pendant une bonne partie de la rencontre mais appliqués et organisés, les Liégeois ont profité d’un but contre son camp du capitaine des Portugais Florent Hanin pour ouvrir le score (66e). Ils ont ensuite terminé le travail dans les arrêts de jeu grâce à Paul-José Mpoku (90e+1).