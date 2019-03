Villarreal assure contre le Zenit, Benfica et Francfort poursuivent aussi

Après le partage 0-0 au match aller, cette manche retour, disputée en Italie, s'annonçait ouverte entre l’Inter Milan et Francfort. Cette tendance se confirmait rapidement et il ne fallait que six minutes à Jovic pour donner l'avance à Francfort. Dans une rencontre très équilibrée, l'Inter, sans Radja Nainggolan blessé, ne parvenait pas à inverser la tendance et quitte l'Europa League au stade des huitièmes de finale.

Vainqueur 1-3 au Zenit lors du match aller, la Villarreal a assuré sa qualification avec une victoire 2-1 au retour ce jeudi soir. Moreno (29e) et Bacca (47e) avaient donné deux buts d'avance aux Espagnols avant qu'Ivanovic ne sauve l'honneur dans les arrêts de jeu (90e+1).

De son côté, Benfica a dû passer par la case prolongation pour venir à bout du Dinamo Zagreb. Les Portugais étaient revenus à égalité à la fin du temps réglementaire (1-0), ils ont ensuite creusé l’écart avec des buts signés Ferro et Grimaldo, une frappe à distance puissante et précise.