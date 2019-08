Victoire à domicile pour Gand, partage à l'extérieur pour l'Antwerp

Sans le soutien de ses supporters, l'Antwerp a longtemps mené à la marque face à l'AZ Alkmaar grâce à un but de Dylan Batubinsika (38e, 0-1) lors du match aller des barrages de l'Europa League jeudi à Enschede. A dix suite à l'exclusion d'Aurelio Buta (73e), les Anversois n'ont pu éviter l'égalisation de Myron Boadu (82e, 1-1). A Gand, Rijeka a ouvert la marque par Tibor Halilovic (40e) et La Gantoise l'a remporté 2-1 grâce à un doublé de Laurent Depoitre (57e, 71e). Les matches retour auront lieu jeudi prochain.

La rencontre de l'Antwerp a débuté par un beau contrôle de poitrine de Dieumerci Mbokani, qui a été contré in extrémis par la défense d'Alkmaar (2e). Dans la foulée, Sinan Bolat s'est mis en évidence en remportant un face à face avec Boadu (6e). Mais les Anversois n'ont pas attendu dans leur camp et sur un coup de coin, Simen Juklerod a envoyé une fusée que Marco Bizot a sortie des poings (13e). Ivo Rodrigues (16e) et Mbokani (36e) ont également alerté le gardien français. L'attaquant congolais s'est distingué en se tortillant pour servir de la tête Batubinsika, qui a envoyé le ballon au fond (38e, 0-1).

L'Antwerp a continué à placer des contres dangereux après la reprise. Sur un une-deux avec Buta, Lior Refaelov a expédié le ballon sur le poteau (49e). Les Anversois allaient connaître un deuxième coup dur quand Buta a été exclu (73e, 2 jaunes). Laszlo Boloni a fait sortir Refaelov pour lancer Dino Arslanagic (75e). Malgré la présence d'un défenseur supplémentaire, l'Antwerp n'a pu éviter l'égalisation de Boadu (82e, 1-1).

La Gantoise a dominé la première période mais Brecht Dejaegere avait du mal à trouver Depoitre. Pour tenter de surprendre Andrej Prskalo, les Buffalos devaient hausser le rythme car Rijeka, avec ses deux rideaux défensifs, n'éprouvait guère de soucis à contenir leurs assauts. En plus, les tirs de Jonathan David (20e) et de Roman Yaremchuk (27e) n'ont pas ennuyé le gardien adverse. En oute, l'Ukrainien a tiré à côté alors qu'il avait profité d'une perte de balle d'un arrière adverse (36e). Rijeka a été plus efficace: à sa première occasion, Halilovic a ouvert la marque (39e, 0-1).

En début de seconde reprise, les Gantois ont ajusté la mire. Après une première reprise de la tête sur un centre de Vadis Odjidja (48e), Depoitre a mis au fond un service de Yaremchuk (57e, 1-1). L'attaquant avait trouvé le bon rythme et sur un centre de Mikael Lustig, il a signé un doublé dans une position difficile (71e, 2-1).