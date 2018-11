Vanhaezebrouck : "On a manqué de punch, on mérite un 6/10 pour ce match"

Dans une rencontre peu emballante et sans réelle occasion franche, Anderlecht a partagé l'enjeu (0-0) face aux Slovaques de Trnava lors de la 5e journée du groupe D en Europa League ce jeudi soir.

"C'était un peu stérile ce soir, on a malgré tout bien maitrisé le match. Beaucoup de jeunes joueurs avec beaucoup d'application sur un terrain qui n'était pas évident. On va retenir le positif : les joueurs alignés par le coach ont répondu présent. On a toutefois manqué de précision ou de grinta dans le dernier geste", a détaillé Thomas Didillon, portier des Mauves.

"Vu les absences et le peu de temps de jeu de certains, je pense qu'on mérite un 6/10 pour ce match. Il nous manquait nos deux meilleurs buteurs du championnat, Santini et Dimata. Les deux patrons au milieu, Trebel et Kums, manquaient aussi. On a eu des occasions, mais il manquait un peu de punch", a avancé Hein Vanhaezebrouck au micro de notre collègue RTBF Rodrigo Beenkens.

Et le coach mauve de conclure : "On a contrôlé tout le match, ils n'ont eu qu'une seule opportunité. On a été trop peu présent dans le rectangle adverse. Il y a aussi la belle occasion de Morioka, mais il ne place pas le ballon assez sur le côté du gardien. Ce groupe est nouveau et a tout essayé pour gagner la partie. C'est assez positif. Tout le monde s'est donné, comme Morioka par exemple. Les jeunes ont des qualités, on le savait. Dauda n'a pas toujours été en réussite, mais il s'est donné à fond. Beaucoup de jeunes confirment, c'est pas mal. Pour être sélectionné, c'est une bataille."