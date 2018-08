Vanhaezebrouck ambitieux après le tirage : "Passer l'hiver est toujours l'objectif"

Le RSC Anderlecht a été versé dans le groupe D du premier tour de l'Europa League face aux Turcs de Fenerbahçe, aux Croates du Dinamo Zagreb et aux Slovaques du Spartak Trnava. L'entraîneur des Mauves Hein Vanhaezebrouck se veut ambitieux. "Passer l'hiver est toujours l'objectif, je ne participe pas à une compétition pour faire de la figuration", a-t-il réagi après le tirage.

"Je concours pour aller aussi loin que possible et le premier objectif demeure de passer l'hiver", a déclaré l'entraîneur du club bruxellois. "C'est possible de terminer troisième de ce groupe, mais nous ne voulons pas cela. Nous pouvons aussi finir premier ou deuxième. Pour moi, ce n'était pas vraiment important de savoir contre qui nous allions tomber. Il y a deux noms célèbres avec Fenerbahçe et le Dinamo Zagreb, et une équipe un peu moins connue avec la formation slovaque. Je suis satisfait. Je voulais surtout éviter les longs déplacements et nous avons eu de la chance sur ce point."

Adrien Trebel embraie sur les propos du coach. "Se soustraire aux longs déplacements est important quand vous jouez tous les trois jours", estime le milieu de terrain français. "La récupération est alors cruciale. Le déplacement à Fenerbahçe est évidemment une très belle affiche."

Le président du matricule 35, Marc Coucke, a réagi via Twitter comme à l'accoutumée. "Groupe spécial, nous voulons absolument passer l'hiver européen, mais nous ferons tout pour remporter le groupe."

La première journée du premier tour de la compétition se tiendra le jeudi 20 septembre, tandis que la sixième et dernière journée prendra place le 13 décembre.