Valbuena, homme du match contre Anderlecht : "A 34 ans, je suis toujours là"

Pris de vitesse à deux reprises par Fenerbahçe, le Sporting d’Anderlecht a été éliminé de l’Europa League. Les Mauves ont craqué suite à un but et une passe décisive de Mathieu Valbuena, le médian français passé par Marseille, le Dynamo Moscou ou encore Lyon.

"On est très heureux car on avait à coeur de gagner ce match afin de se rapprocher de la qualification. On a eu beaucoup d'occasions en première période et on a débloqué la situation en deuxième mi-temps. Dans l'état d'esprit, c'est bien mieux. J'espère qu'on va poursuivre de la sorte. Je travaille et je montre sur le terrain que je suis capable d'aider l'équipe. J'ai 34 ans, mais je suis toujours là et je prends du plaisir", a précisé Valbuena à notre micro.

Et le droitier d’ajouter au sujet de son adversaire du soir : "Si on laisse Anderlecht jouer, c'est une bonne équipe. Elle est difficile à jouer. Tu n'es pas à l'abri au vu de leurs individualités, comme Bakkali par exemple. Ils ont de jeunes joueurs : avec la confiance, ça peut vite revenir."

A titre d'anecdote, notons qu'Erwin Koeman, entraineur des Turcs, avait marqué son but victorieux en Coupe d'Europe, avec Malines contre Anderlecht, le 9 novembre 1988, soit pratiquement il y a trente ans.