Vadis Odjidja : "C'est frustrant...on était deux fois la meilleure équipe sur le terrain"

Ce jeudi soir, Gand a conclu son aventure européenne par un partage de prestige mais insuffisant et frustrant face à la Roma. Défaits par la Louve au match aller (1-0), les Buffalos quittent donc la scène européenne malgré deux prestations encourageantes. Au terme de la rencontre, c'était donc logiquement la frustration et la déception qui prédominaient dans les rangs belges.

"Il y a pas mal de choses qui nous ont frustrées aujourd'hui. On est surtout déçus qu'on ne soit pas parvenus à se qualifier. On s'est créé énormément d'occasions et au vu des deux matches, on était deux fois la meilleure équipe sur le terrain. A ce niveau-ci, la moindre erreur de placement ou avec le ballon se paie cash et on l'a vu. Ils ont mis deux buts sur deux erreurs de notre part. Tout le monde s'est battu jusqu'à la fin, on a essayé de se créer des occasions jusqu'à la fin, malheureusement le deuxième but n'a pas suivi. Si on met le 2e, le troisième suit je pense. On n'achète rien avec les deux bonnes prestations qu'on a faites..." confiait le capitaine Vadis Odjidja.

Même constat du côté de Sven Kums : "Aujourd'hui, c'est évidemment la déception qui prédomine. On a fait une bonne partie, comme là-bas, on se créé beaucoup d'occasions, on peut être fier mais voilà...ce sont des grands matches, ils sont forts en défense, c'est difficile de marquer contre eux. Le dernier geste ou la dernière passe manquaient aujourd'hui. Eux, c'est l'efficacité, ils marquent deux buts en se créant peu d'occasions, c'est ça la différence" confiait-il, fataliste.