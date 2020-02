Vadis: "Aujourd'hui, il y avait un petit peu plus à faire et on mérite un petit but"

La Gantoise s’est inclinée pour la première fois de la saison en Europa League, jeudi soir, face à l’AS Rome (1-0) lors de la manche aller des seizièmes de finale. Un match dont le capitaine est "fier de ce que l’équipe a fait aujourd’hui. Ce qu’on a fait sur le terrain c’était magnifique. Tous les supporters de Gand étaient fiers de nous", a déclaré Vadis Odjidja à notre micro après la rencontre.

Et le milieu de terrain d’ajouter : "Mais il y a quand même un petit arrière-goût de déception. Je pense qu’aujourd’hui, il y avait un petit peu plus à faire et on mérite un petit but. Mais pour le même prix, ils mettent le 2-0 et ce n’est plus du tout la même histoire. Je pense qu’on doit être content ce soir et qu’il y a des perspectives pour le match retour."

Des perspectives, il y en avait aussi lors de ce match à Rome. Car Gand a bien joué le coup et avait bien analysé son adversaire du soir : "il y avait des choses à faire, notamment en contre-attaque. La Roma essaye de mettre la pression haute, mais souvent ils oublient de reculer ou défendre. On savait qu’il y avait des possibilités. Mais on a fait des mauvais choix, comme moi hier par deux fois en première mi-temps. Il y a des défenseurs de qualité dans leur équipe. Pourtant, dès le début, on a essayé de mettre la pression haute et ça les a poussés à faire quelques erreurs. On a montré trop de respect dans les duels, mais au fur et à mesure ça a été mieux. En deuxième mi-temps, c’est nous qui avons pris le match en main. On essayait d’aller chercher le but de l’égalisation mais on n’a pas eu de réussite."

Le match retour c’est déjà jeudi prochain. Et au vu du score et de la qualité montrée par Gand, tout reste possible dans l’optique d’une qualification pour les 1/8e, comme nous le confirme Vadis : "A la maison, avec nos supporters, c’est autre chose. Ils vont nous pousser vers l’avant. Personnellement, j’ai beaucoup d’espoirs à ce qu’on puisse faire quelque chose la semaine prochaine. Je pense qu’il y a un coup à jouer à la maison".