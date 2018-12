Une soirée de gala pour Genk et la boulette écossaise dans la séance de rattrapage

En quelques minutes, dans la séquence intitulée "La séance de rattrapage", Pascal Scimè vous propose de faire le point sur les moments forts de cette sixième et dernière journée de la phase de poules d'Europa League.

Au programme :

Les clubs belges : Soirée de gala pour le Racing Genk, vainqueur 4-0 à domicile face à Sarpsborg, s’assurant ainsi la première place du groupe I. Les Genkois sont qualifiés et rejoignent le FC Bruges. Le Standard de Liège et le Sporting d’Anderlecht ont rencontré plus de difficultés, récoltant chacun un 0-0. Liégeois et Mauves sont éliminés. La soirée n’aura été ni rouche, ni saumon (la vareuse du RSCA à l’extérieur), mais bien rouge… avec six cartons rouges distribués.

Le chiffre de la soirée : 1. Un seul point pris par l’Olympique de Marseille cette saison, une grosse déception pour le finaliste de l’édition précédente. A l’inverse, une grande première pour Dudelange en Coupe d’Europe et aussi une unité récoltée.

La boulette du jour : Elle est signée Gordon, le portier du Celtic Glasgow. A la 78e minute de jeu, le portier écossais tente une relance à la main. Celle-ci est totalement loupée et Gulbrandsen, qui se trouve seulement à deux mètres du keeper, en profite et file inscrire le deuxième but du RB Salzbourg, vainqueur 1-2 finalement.

Le but de la soirée : Outre la reprise ‘à la Pavard’ de Stylianou (Apollon Limassol) face à l’OM, le coup franc très précis de Giroud (Chelsea) contre MOL Vidi, la frappe puissante de Sarr (Rennes) contre Astana, on retiendra le but magistral de Nego (MOL Vidi) face à Chelsea, donc.