Une gifle, des espoirs et surtout des défaites: les précédents affrontements entre le Standard et Arsenal

Arsenal-Standard, Standard-Arsenal… Ce duel deviendrait presque un "classique européen" pour les Liégeois. La route des Gunners et des Rouches se croise pour la troisième fois (trois éditions différentes) sur les terrains des coupes d’Europe. Le Standard comptera désormais autant d’affrontements contre l’équipe londonienne que contre le Panathinaïkos, Séville ou encore le Steaua Bucarest. Un petit classique donc, pour le Standard, sans beaucoup de réussite jusque-là… Quatre défaites en autant de rencontres.

L’addition du double affrontement avait été salée : dix buts inscrits par les Gunners, pas le moindre par les Rouches. Le match aller, en Angleterre s’était soldé par un 3-0. C’est surtout le match retour qui est resté dans les mémoires puisque le Standard avait perdu 0-7 à Sclessin, une véritable claque qui sonnait le glas de son parcours européen cette saison-là. Une saison très moyenne pour les Rouches, qui avaient terminé en onzième position alors que le rival anderlechtois remportait le titre. L'effectif des Rouches étaient pourtant plutôt bien fourni et garni, avec des joueurs comme Jacky Munaron, Marc Wilmots ou encore Frans Van Rooij.

Deux nouvelles défaites, mais le Standard y était presque

15 ans après la double gifle, le Standard retrouvait Arsenal, en Ligue des Champions cette fois et entraîné par l'emblématique Arsène Wenger. Il y a du beau monde lors de cette saison 2009-2010 dans l'effectif liégeois pour cette première participation à la compétition dans sa nouvelle formule: Witsel, Jovanovic, Mangala, Mbokani, Carcela... Les Rouches sont alors double-champions en titre en Belgique. Mais ils connaissent une saison très compliquée cette année-là, ils misent beaucoup sur l'Europe où feront vibrer leurs supporters malgré tout.

Lors de Standard - Arsenal tout d'abord! Avec un début de rencontre incroyable de la part des hommes de Laszlo Boloni qui menaient 2-0 après seulement cinq minutes de jeu! Grâce à un but d'Eliaquim Mangala et un penalty de Milan Jovanovic. Mais juste avant la mi-temps, Bendtner réduisait l'écart avant que Thomas Vermaelen n'égalise pour les Gunners. Eduardo crucifiait ensuite Bolat pour faire 2-3. Le Standard y avait cru, mais il avait finalement perdu les trois points en faisant trembler une équipe d'Arsenal plus que séduisante.

Le match retour était lui moins partagé, Arsenal l'emportait 2-0 avec des buts de Nasri et Denilson.

Mais le Standard avait arraché l'essentiel à l'issue de cette phase de groupe, une qualification en Europa League. Qu'il avait quittée en quarts, suite à une défaite contre Hambourg.

Match aller Standard - Arsenal : 2-3

Le onze du Standard: Bolat, Camozzato, Carcela, Dalmat, De Camargo, Jovanovic, Mangala, Mbokani, Rocha, Sarr, Witsel

Le onze d'Arsenal: Bendtner, Clichy, Diaby, Eboue, Eduardo, Fabregas, Gallas, Mannonce, Sagna, Song, Vermaelen

Match retour Arsenal - Standard : 2-0

Le onze du Standard: Bolat, Camozzato, Carcela, Dalmat, Felipe, Goreux, Mangala, Mbokani, Mulemo, Sarr, Witsel

Le onze d'Arsenal: Almunia, Arshavin, Denilson, Eboue, Fabregas, Gallas, Gibbs, Nasri, Song, Vela, Vermaelen