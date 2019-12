Une défaite et trois buts gag encaissés : la soirée cauchemardesque de Feyenoord - © Tous droits réservés

Boulette et auto-goal, Feyenoord offre la qualification à Porto - Europa League - Groupe G -... Feyenoord comptait sur le dernier déplacement à Porto pour redorer un blason quelque peu taché. Malheureusement pour les Bataves, la soirée a vite tourné au cauchemar. S'ils ne s'inclinent au final "que" 3-2, les visiteurs ont encaissé...trois but gag qui risquent de faire le tour de la toile. Héros (au pluriel) malheureux de cette déconvenue, le portier Nick Marsman, auteur de deux énormes boulettes en première mi-temps et son défenseur Tyrell Maracia, auteur d'un but contre son camp ubuesque, seul dans la surface.