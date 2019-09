Un Standard cynique lance sa campagne européenne parfaitement contre Guimarães

Versé dans un groupe F où figurent également Arsenal et Francfort, le Standard devait absolument prendre trois points à domicile face au Vitória Guimarães jeudi à Sclessin pour son entrée en lice en Europa League. Les Rouches ont fait preuve de patience et de maturité face à des adversaires coriaces et sont parvenus à remplir leur objectif en gagnant 2-0. Trop timides offensivement pendant une bonne partie de la rencontre mais appliqués et organisés, les Liégeois ont profité d’un but contre son camp du capitaine des Portugais Florent Hanin pour ouvrir le score (66e). Ils ont ensuite terminé le travail dans les arrêts de jeu grâce à Paul-José Mpoku (90e+1).

Avant le but d’ouverture, les hommes de Michel Preud’homme n’avaient réalisé aucune frappe cadrée et n’avaient d’ailleurs rien montré dans la moitié de terrain adverse à part un coup franc d’Anthony Limbombe (24e). Privé de Maxime Lestienne, malade, le Standard s’est contenté de bloquer les avancées du Vitoria. Les Portugais n’ont d’ailleurs pas inquiété Vanja Milinkovic-Savic – le 2e gardien du Standard qui faisait ses débuts - lors de la première période.

Le portier serbe a fini par s’illustrer en début de deuxième mi-temps face aux tentatives portugaises (50e, 56e). Trop concentré sur ses tâches défensives jusqu’à l’heure de jeu, le Standard a osé pour la première fois s’afficher en avant avec plus de conviction. Il a immédiatement été récompensé sur un enchaînement de passes rapides qui a libéré Mergim Vojvoda dont le centre dévié a terminé au fond des filets (66e).

Après qu’un Renaud Emond boitillant a laissé sa place à Felipe Avenatti (67e), Guimarães s’est lancé dans une tentative de remontée. Les bonnes interventions défensives (76e et 80e) et un arrêt décisif de Milinkovic-Savic (78e) ont barré la route à tout espoir de victoire ou même d’égalisation. Mpoku a même lancé la fête dans les tribunes de Sclessin quelques minutes avant la fin du match en profitant d’une erreur individuelle pour s’envoler vers le but et glisser le ballon sous les jambes du gardien adverse (90e+1).

Sans forcément séduire, le Standard a livré une prestation solide et mature pour empocher trois points très importants et lancer sa campagne européenne idéalement. Les Liégeois partagent la tête du classement avec Arsenal, vainqueur 0-3 contre Francfort et prochain adversaire des hommes de Preud’homme le 3 octobre prochain à Londres.