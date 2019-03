Un courageux Salzbourg bat Naples, qui file malgré tout en quarts

Naples s’est qualifié pour les quarts de finale de l’Europa League malgré sa défaite 3-1 contre Salzbourg ce jeudi soir. Le club italien avait remporté le match aller 3-0. Pour un total de 4-3 en faveur du Napoli. L’équipe autrichienne a été vaillante alors que Naples a géré la rencontre. C’est Arkadiusz Milik qui a ouvert le score d’une jolie bicyclette à la suite d’erreurs dans le camp adverse, au quart d’heure de jeu. Mais Salzbourg n’a rien lâché égalisant par Dabbur avant de renverser la situation et de faire 2-1 par Frederik Gulbrandsen. Leitgeb a même inscrit le 3-1 dans le temps additionnel. Dries Mertens a disputé 88 minutes de jeu. Les Autrichiens ont effectué une belle remontée, malgré tout insuffisante. Naples est qualifié pour les quarts de finale.

Le résumé de la rencontre

Alors qu’il était annoncé sur le banc sur la feuille de match, Dries Mertens s’invite dans le onze titulaire en dernière minute. Il remplace Lorenzo Insigne, blessé à l’échauffement.

Naples aborde ce match tranquillement, fort des trois buts inscrits au match-aller. Salzbourg est lui dans l’état d’esprit inverse et doit tenter d’inscrire un but le plus rapidement possible. Sans en encaisser, bien évidemment.

Mais c'est mal parti puisque Arkadiusz Milik profite d’une perte de balle adverse et ouvre joliment le score d'une bicyclette au quart d’heure de jeu. C’est le deuxième but du joueur en Europa League cette saison. Il complique un peu plus la tâche des Autrichiens.

Mais ces derniers ne lâchent rien. La preuve dix petites minutes après le premier but. Ils égalisent par Munas Dabbur et redonnent un peu d’élan à la rencontre.

Naples continue à gérer, Salzbourg ne démérite pas mais on voit mal quand même l’équipe autrichienne combler son retard.

Pourtant Salzbourg y croit encore ! Frederik Gulbrandsen donne l’avantage aux siens dans cette rencontre à la suite d’une action rudement menée. Les Autrichiens s’en sortiront au minimum avec les honneurs, c’est 2-1. Mieux encore pour eux, Christoph Leitgeb fait 3-1 dans le temps additionnel. Insuffisant pour une qualification en quarts mais une sortie de l'Europa League la tête haute.