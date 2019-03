Un choc Naples-Arsenal, Chelsea hérite du Slavia Prague

Après celui de la Ligue des champions, le tirage au sort des quarts de finale de l'Europa League a rendu ses verdicts. Et un match sort du lot, le Napoli de Dries Mertens affrontera Arsenal. Chelsea et Hazard ont hérité d'un tirage abordable avec le Slavia Prague. Un autre match intéressant opposera Benfica à Francfort alors qu'on aura également droit à un derby espagnol entre Villareal et Valence. La RTBF vous proposera de suivre les meilleures affiches en direct en télévision mais aussi sur le site internet.

Les quarts de finale:

Naples - Arsenal

Villareal - Valence

Benfica - Francfort

Slavia Prague - Chelsea

Les potentielles demi-finales:

Naples - Arsenal / Villareal - Valence

Benfica - Francfort / Slavia Prague - Chelsea