Cluj - Lazio : Un but chanceux du genou de Bastos (0-1) - Football - 19/09/2019 Ce jeudi soir, c’était le grand retour de l’Europa League. La soirée a débuté en mode mineur au vu du timing des premières réalisations. On a notamment pu assister à une contre-attaque fulgurante du PSV face au Sporting Portugal (19e, Malen), à un but chanceux du genou pour la Lazio Rome face à Cluj (25e, Bastos) ou encore à une louche subtile du FC Bâle contre Krasnodar (40e, Bua).