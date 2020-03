Un attaquant de Wolfsburg glisse et manque totalement son penalty

Ce jeudi soir, lors des huitièmes de finales aller de l'Europa League. Wolfsburg affronte les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Le premier fait de la partie, c'est un but de Moraes. Les Ukrainiens ont la possibilité de doubler la mise, mais le penalty accordé est arrêté par notre compatriote Koen Casteels.

Quelques minutes plus tard, les Allemands obtiennent eux aussi un penalty, que Wout Weghorst tente de convertir. Malheureusement pour lui, l'attaquant glisse et rate totalement son tir, qui termine dans la tribune derrière le but.

Dans une Volkswagen Arena comble, les Loups se sont finalement inclinés 1-2.