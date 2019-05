Un arbitre italien pour diriger la finale entre Chelsea et Arsenal

La séance de tirs au but - Chelsea - Francfort - 09/05/2019 Chelsea s’est qualifié pour la finale d’Europa League où il retrouvera Arsenal pour un derby 100% londonien jeudi soir grâce à son succès face à Francfort aux terme de la séance des tirs au but. Comme au match aller, les 90 premières minutes se sont terminées sur le score de 1-1, un score qui n’a pas changé après 120 minutes. Lors de la séance fatidique, les erreurs de Hinteregger et de Gonçalo Paciencia ont permis à Eden Hazard de se présenter aux onze mètres pour tirer le tir au but décisif. Infaillible, le capitaine des Diables rouges a pris Kevin Trapp à contre-pied et offert une deuxième finale d'Europa League aux Blues.