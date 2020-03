Trois jongles, une frappe puissante : Ighalo régale un stade vide

Ighalo a ouvert la marque face au LASK en 8e de finale aller de l'Europa Ligue - © JOE KLAMAR - AFP

Le très beau but d'Odion Ighalo - LASK - Manchester United - 12/03/2020 Ce jeudi soir, en huitièmes de finale aller de l'Europa League, Odion Ighalo a ouvert le score après 28 minutes de jeu face aux Autrichiens du Linzer LASK. L'avant-centre nigérian de Manchester United a ainsi marqué son premier but en Europa League avec ManU dans un Linzer Stadion réduit au silence. Ighalo, 30 ans, prêté par le Shanghai Greenland Shenhua, en Chine, est arrivé après la trêve hivernale. Il compte déjà 55 matchs avec l'élite anglaise, vu qu'il a joué pour Udinese et Watford entre 2006 et 2014.