Triplé en 11 minutes pour Jota, 2 poteaux et 1 but pour Dendoncker: les Wolves écrasent Besiktas

Hat-trick en 11 minutes de Jota et but de Dendoncker : Wolverhampton se qualifie - Europa League -... Wolverhampton a dominé Besiktas 4-0. Après une première mi temps extrêmement calme, Diogo Jota est monté au jeu à la 56e minute pour changer le cours du match. Deux minutes après son entrée sur le terrain il a ouvert le score (58'). Cinq minutes plus tard il y allait de son doublé (63') avant de sceller le score à la 69e. Entre temps, Leander Dendoncker a touché deux fois la barre et a surtout inscrit le but du 3-0. Il a repris de la tête un corner de Joao Moutinho.