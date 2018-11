Toujours regarder avant de faire une passe : Gustavo nous offre l'auto-but de la soirée

Marseille a bien mal débuté sa rencontre à Francfort. L'OM s'est rapidement retrouvé mené 2-0. Après avoir laissé trop d'espace à Luka Jovic, les Phocéens ont carrément inscrit un but contre leur camp. L'expérimenté Luiz Gustavo a commis une grosse erreur et a envoyé une passe - destinée à Yohann Pelé - directement au fond du but.



Sur le ralenti, on voit clairement que le capitaine marseillais ne regarde jamais en direction de son gardien avant de faire sa passe. Un oubli qui coûte cher. Pelé a été tellement surpris qu'il a manqué de réactivité. Pour la première fois en 60 matches (C1 et C3), Luiz Gustavo marque un auto-but en Coupe d'Europe.



La suite de la soirée n'a pas été bien meilleure pour les Marseillais. Bouna Sarr a également marqué contre son camp et Jovic a signé un doublé. Les Allemands se sont imposés 4-0.