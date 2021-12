Tottenham, battu sur tapis vert par Rennes, dit adieu à la Conference League

Tottenham bat Vitesse Arnhem pour la première d'Antonio Conte - Conference League - 04/11/2021 Premier match et première victoire pour Antonio Conte à la tête de Tottenham. Sous les ordres de leur nouveau coach, arrivé mardi, les Spurs se sont en effet imposés 3-2 face aux Néerlandais du Vitesse Arnhem dans le groupe G de Conference League. Une victoire loin d’être facile pour les Londoniens pourtant partis à fond la caisse dans ce match. Boostés par cet air de changement, les Spurs ont marqué trois buts dans la première demi-heure grâce à Heung-Min Son (15e), Lucas Moura (22e) et à un CSC de Rasmussen (28e). Une entame de match inespérée qui a rapidement laissé place à une chute de tension tout aussi inattendue. Vitesse est ainsi revenu dans le coup avant la mi-temps grâce aux buts de Rasmussen (32e) et Bero (39e). Un sale moment qui s’est prolongé en deuxième période avec l’exclusion de Cristian Romero (59e) et une très grosse pression néerlandaise. Un forcing face auquel l’équipe de Conte n’aura finalement pas rompu. Deux cartes rouges côté Vitesse (81e et 85e) sont en effet venues alléger les esprits londoniens en fin de rencontre. Battu par Vitesse à l’aller, Tottenham tient sa revanche et remonte à la deuxième place du groupe G avec 7 points, derrière Rennes (10 pts) et devant Vitesse (6 pts).