Le tirage au sort des huitièmes de finale de l’Europa League a rendu ses verdicts ce vendredi. Plus aucun club belge au programme vu que l’Antwerp et le Club de Bruges ont été éliminés jeudi soir. Le Tottenham de Toby Alderweireld affrontera le Dinamo Zagreb tandis qu’Alexis Saelemaekers et l’AC Milan ont hérité de Manchester United. Cette rencontre sera à coup sûr le choc de ces huitièmes de finale.