Thorup: "Un tel match vous fait prendre immédiatement quelques années de plus"

Tout se passait bien, jeudi soir, lors du match de La Gantoise contre les Français de Saint-Étienne en Europa League. Jusqu'à une erreur du gardien Thomas Kaminski. Mais les Gantois ont tenu bon et ont fini par s'imposer 3-2.

"C'était une rencontre émotionnelle. En tant qu'entraîneur, un tel match vous fait prendre immédiatement quelques années de plus. Je tremblais jusqu'à la fin. Heureusement, la fin est positive", a déclaré le coach de La Gantoise, Jess Thorup, lors de la conférence qui a suivi la rencontre.

"Tout le monde savait que c'était un match très important. Nous avons bien commencé. Après quelques touches de balle, c'était déjà 1-0. Un début de rêve, en d'autres termes. Nous sommes allés plus loin plus loin jusqu'à 2-1 et puis vous commencez à vous reposer. Ensuite, vous discutez de la façon dont vous allez aborder les 45 minutes suivantes. Le 3-1 suit et vous pensez que la victoire est là parce que vous gardez la balle dans vos propres rangs tout le temps. Ce n'est pas le cas. Nous avons donné à Saint-Étienne l'occasion de revenir dans le jeu. Et puis la peur de perdre a frappé. Heureusement, les supporters étaient derrière nous et l'équipe pour que nous puissions encore remporter la victoire."