Thomas Chatelle : "Le Standard peut être fier de son parcours en Europa League"

Le Standard est peut-être à 90 minutes de son grand retour en phase à élimination directe de l'Europa League, sept ans après sa dernière participation, qui l'avait vu se faire éliminer contre Hanovre (2-2 et 4-0) en huitièmes.

Le Standard malgré les neuf points conquis dans le Groupe J lors des cinq premières journées, dont des succès héroïques contre Krasnodar (2-1) et le FC Séville (1-0), n'a pas pour autant son sort en mains. Il doit en effet compter sur une défaite, voire un nul, des Andalous contre Krasnodar.

Pour ce match capital pour les Rouches, Michel Preud’homme sera privé d’un élément important : Djenepo.

"Surtout qu’il a été décisif en Europa League avec 3 buts dont deux qui ont été déterminants. C’est une force offensive créative qui va manquer au Standard. Il faudra compenser ce manque, cela veut dire que d’autres joueurs offensifs auront plus de responsabilités. On pense évidemment à Carcela ou encore Lestienne", analyse Thomas Chatelle au micro de Pierre Deprez.

Il y a aussi le retour d’Obbi Oulare qui a marqué des points le week-end dernier en permettant au Standard d’arracher un point au Staaien.

"On ne l’attendait pas contre Saint-Trond. S’il a osé l’aligner contre les Trudonnais, pourquoi pas ici en Turquie ? C’était un premier risque calculé et réussi face à Saint-Trond, je pense toutefois qu’ici il va le laisser au repos. Oulare a tendance à vite se blesser et il revient d’une longue blessure. Pourquoi pas le faire monter en cours de jeu s’il faut forcer quelque chose ?", s’interroge notre consultant.

Et de poursuivre : "Le Standard peut être fier de son parcours en Europa League et il doit terminer en beauté. Les joueurs vont devoir se concentrer sur ce qu’ils doivent faire dans leur match et pas s’intéresser à ce qui se passe à Séville."

Djenepo est forfait et un doute subsiste encore sur la participation de Paul-José Mpoku.

"Il est très important pour ce noyau. On connaît son rôle en dehors du terrain et sur le terrain, j’ai trouvé ces derniers temps intéressant dans son rôle au milieu de terrain. Il compense son manque de vitesse par une intelligence de jeu et par la gestion des moments parfois un peu plus compliqués. Contre Séville, avant qu’il ne sorte blessé, je l’avais trouvé important dans la conservation du ballon. Ce sera important d’avoir un joueur de ce type ce soir quand il faudra calmer le jeu", confie Thomas Chatelle.

Cela pourrait être l’une des clés du match pour une formation du Standard qui fait preuve d’irrégularité depuis le début de la saison.

"On ne peut pas dire que quand le Standard gagne, c’est uniquement dû au plan tactique et que quand le Standard passe à côté de son match et perd, c’est uniquement un problème de mentalité. Il doit y avoir quelque chose entre les deux. Ce n’est pas évident pour certains joueurs, je pense à Carcela ou Luyindama, de s’adapter à chaque fois à un système tactique. Et ce, par manque de capacité d’adaptation et ce sont des joueurs qui ont aussi besoin d’une certaine liberté sur le terrain. Pour MPH, l’équilibre est à trouver entre la rigueur tactique, la créativité et la liberté laissée à certains joueurs" , souligne Thomas Chatelle.

Ce dernier est cependant assez confiant car il voit le Standard s’imposer "1-3 à Akhisar".