Sur un effort d'Hazard, Simon Deli inscrit un but gag contre son camp

Chelsea s'amuse face au Slavia Prague. Le malheureux Simon Deli a doublé la mise malencontreusement pour les Blues après six minutes de jeu. A la suite d'une contre-attaque éclair, Eden Hazard a adressé un centre ras-de-terre au deuxième poteau. Pedro était à la réception et tirait sur le poteau. Mais, le ballon percute la tête du défenseur Ivoirien, visiblement pile au mauvais endroit, et file au fond des filets. Un but qui rappelle la fameuse célébration de Michy Batshuayi au Mondial en Russie cet été.

Deux minutes plus tôt, Pedro ouvrait le score, d'un subtil tir lobbé, à la suite d'une combinaison sublime des Londoniens dans le rectangle, un but de classe mondiale.