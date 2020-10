Steven Gerrard, coach des Rangers : "gagner au Standard serait une grosse victoire"

Le club écossais des Rangers sera le premier adversaire du Standard en phase de groupes de l'Europa League.



Invaincue toutes compétitions confondues depuis le début de saison, l'équipe entraînée par Steven Gerrard voudra poursuivre sur sa lancée même si elle est bien consciente de la tâche qui l'attend jeudi à Sclessin.

"Le Standard a une très bonne équipe, un bon entraîneur. Ils pressent très bien, sont en forme et affichent un bilan très positif à domicile. Gagner ici serait une très grosse victoire", a déclaré l'ancien capitaine de Liverpool, en poste à Glasgow depuis plus de deux ans. "Je m'attends à un match très compliqué. Nous acceptons le défi et sommes impatients de le relever."

Gerrard a d'ailleurs analysé avec minutie son futur adversaire. "J'ai regardé 5 ou 6 matches du Standard ces derniers jours. C'est une équipe très forte, qui est parvenue à passer les tours préliminaires. Ils ont aussi quelques joueurs offensifs intéressants. Je me demande s'ils vont jouer avec une défense à 5 ou 4", s'est interrogé le coach des Rangers, qui n'a pas hésité à prendre contact avec certains de ses amis belges pour obtenir des renseignements. "Oui, j'ai demandé conseil à plusieurs personnes mais je ne donnerai pas de noms", a souri l'Anglais.

L'ancien international anglais espère profiter de la spirale positive dans laquelle se trouve son équipe, victorieuse du Celtic le weekend dernier. "C'est vrai que nous sommes très bien pour le moment. Nous sommes concentrés sur notre propre plan de jeu, notre match et les trois points. Il va falloir élever notre niveau de jeu proche de son maximum."

Deuxièmes d'un groupe avec le FC Porto, les Young Boys et Feyenoord, les Rangers ont atteint les huitièmes de finale la saison dernière, battus par Leverkusen. "Nous avons acquis de l'expérience en deux ans, appris de nos erreurs, de nos hauts et de nos bas. Notre progression est visible mais nous voulons encore aller de l'avant."

A l'instar du Standard, les 'Teddy Bears' ont dû passer trois tours qualificatifs. Ils ont successivement éliminés les Gibraltariens de Lincoln Red (0-5), les Néerlandais de Willem II (0-4) et les Turcs de Galatasaray (2-1).

L'autre duel du groupe D verra les Polonais du Lech Poznan, tombeurs de Charleroi en barrages, accueillir les Portugais de Benfica.



Belga