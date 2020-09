Standard - Vojvodina : match couperet pour les Liégeois (direct commenté et audio 20h)

Une semaine après avoir passé le modeste écueil que constituait Bala Town, le Standard affronte un adversaire d'un autre calibre ce jeudi soir, Vojvodina. Récent 3e de leur championnat et vainqueurs de la Coupe, les Serbes sont plutôt robustes (6 joueurs de plus 1m90) et pratiquent un football basé sur leurs qualités physiques.

Le Standard, coaché par un Philippe Montanier qui s'est montré assez prudent en conférence de presse, devra donc être vigilant, appliqué et sérieux pour parvenir à rallier les barrages, dernière étape avant la phase de poules de l'Europa League. On rappelle que la rencontre de ce soir, à écouter en direct audio ici, est un match couperet et qu'il n'aura donc pas de confrontation retour ! Début des hostilités à 20 heures.