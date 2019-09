Standard – Vitoria SC : Retrouvailles portugaises pour Michel Preud'homme (LIVE vidéo 18h20)

MPH: "Le Standard est plus fort que la saison passée, mais ça ne veut pas dire que les résultats... Le Standard reçoit ce jeudi le Vitoria Guimaraes en premier match de la phase de poule de l'Europa League. Les deux équipes "outsider" du groupe F s'affrontent à 18h55. Une rencontre particulière pour Michel Preud'homme et pour le Standard qui ont tous deux une histoire liée de près ou de loin au Portugal. Stratégiquement, c’est important pour le Standard d’engranger des points face à Vitoria Guimaraes, l’autre "outsider"… "Oui je crois qu’il y a deux grands favoris Arsenal et Francfort et puis il y a deux équipes qui peuvent créer une surprise," explique le coach liégeois, "Ce qu’on va essayer de faire, naturellement. Entre le pot trois et quatre, ça se joue à quelques points donc je crois qu’on est à peu près du même niveau. On va essayer de rester sur notre lancée des matches européens à domicile de la saison passée. Essayer que les points soient mieux répartis, mais ça, ça ne dépend pas de nous dans le groupe. Et faire peut-être plus en déplacement… On a eu la saison passée un parcours parfait à domicile, peut-être qu’on ne sera pas capable non plus de le faire cette année." Si le Standard a pour ambition de passer les poules de l’Europa League depuis plusieurs années, MPH ne pense pas que cet objectif soit d’actualité vu la composition du groupe. "Quand vous avez Francfort et Arsenal, vous ne pouvez pas dire que c’est un objectif de passer… C’est un espoir et ce serait un exploit. Mais le sport est fait d’exploit et donc on va essayer de créer un exploit."