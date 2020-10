Standard – Glasgow Rangers : l'aventure de l'Europa League commence à Sclessin (Live VIDEO 18h15)

En éliminant Bala Town (Pays-de-Galles), Vojvodina (Serbie) et Féhervar (Hongrie) en tours préliminaires de l’Europa League, le Standard s’est qualifié pour la phase de poules de cette C3.

Dans le Groupe D, il affrontera les Portugais du Benfica Lisbonne, les Polonais de Lech Poznan, et, dès ce jeudi 18H55, les Ecossais des Glasgow Rangers.

Sous la houlette de l’ancienne star de Liverpool Steven Gerrard (*), le club le plus prestigieux d’Ecosse (**) caracole en tête du championnat : 29 points sur 33, meilleure attaque (+26), meilleure défense (-3). Et en tours préliminaires, après avoir éliminé le modeste Lincoln (Gibraltar), les Rangers ont écarté Willem 2 (Pays-Bas) et Galatasaray (Turquie), excusez du peu !

Et la saison passée, l’équipe de Steven Gerrard était allée jusqu’en 1/8e de finale, battue par le Bayer Leverkusen, pendant que celle de Michel Preud’Homme était éliminée en phase de poule, 8 points sur 18, en compagnie d’Arsenal, francfort et Vittoria Guimaraes.

Ce jeudi le Standard disputera son 250e match européen. Le tout premier, en 1958, l’opposait déjà à un club écossais : Heart of Midlothian. Le score final, dans le " Chaudron de Sclessin": 5-1. On signe des deux pieds pour un tel résultat.

(*) Steven Gerrard : ancien milieu de terrain de Liverpool, 710 matchs et 186 buts pour les Reds. Et pour l’Angleterre : 114 matchs – 21 buts. A son palmarès, entre autres : une Ligue des Champions (2005), une finale de C1 (2007), une C3 (2001), le titre de " meilleur joueur UEFA 2005 ", etc. Depuis juin 2018 il entraîne les " Gers ", sa première expérience en tant que Manager.

(**) Glasgow Rangers : 54 titres nationaux, 33 coupes d’Ecosse, Vainqueur de la Coupe des Vainqueurs de Coupe en 1972, finaliste de la Coupe de l’Uefa en 2008 (battu par Zénith St P).