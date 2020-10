Standard - Fehervar: 0-1, les Rouches butent sur la défense hongroise (direct audio)

Le Standard joue son avenir européen ce jeudi à Sclessin en barrage pour accéder à la phase de poules d’Europa League. Après avoir sorti les Gallois de Bala Town et les Serbes de Vojvodina, ce sont les Hongrois de Fehervar qui se dressent sur le chemin des Rouches. Vainqueur surprise du Stade de Reims au tour précédent, ils vendront très cher leur peau. La RTBF vous propose de suivre ce duel décisif en direct radio dès 20h.

>> Le DIRECT radio

Mercredi en conférence de presse, le coach du Standard Philippe Montanier a invité tout le monde à la méfiance face à cet adversaire peu connu du grand public. "C’est un club qui a une grande expérience des Coupes d’Europe et qui, dans le passé, a réalisé quelques bons coups sur la scène européenne. Cette équipe est technique et dynamique. Elle mérite de se retrouver dans les barrages après avoir donné du fil à retordre à Reims. Dans un premier temps, j’espérais éviter Reims mais avec le recul et après avoir analysé le match des Hongrois, je me dis que finalement, j’aurais préféré jouer contre les Français ".

