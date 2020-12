Standard-Benfica : que devient Mile Svilar, l’ancien espoir d’Anderlecht ?

Il y a un peu plus de trois ans, Benfica déboursait deux millions et demi d’euros pour s’attacher les services de Mile Svilar, le grand espoir du Sporting d’Anderlecht. Lors d’une assemblée générale, Luis Filipe Vieira, le président de Benfica, l’avait affirmé haut et fort à l’époque devant les socios : "Svilar va vite devenir un "crack". Croyez-moi, on en reparlera dans six mois". "Svilar a payé cher ses "frangos" (ndlr : boulettes) en Ligue des Champions", raconte Manuel Queiroz, commentateur sur CMTV. "Un exemple du peu de considération qu’on a pour lui à Benfica ? La saison dernière, il n’était même pas le deuxième gardien. On lui préférait Ivan Zlobin qui était pourtant une catastrophe. Le Russe est tellement limité qu’il n’est aujourd’hui même plus titulaire à Famalicao où il a déjà été éjecté au profit d’un gamin de dix-neuf ans."

Jorge Jesus a la réputation de ne pas être un fanatique des jeunes

Le contrat de Svilar se termine au mois de juin 2022 mais, lorsque Benfica a engagé le Brésilien Helton Leite le 8 août dernier, le clan Svilar a ressenti cela comme un nouveau désaveu. En déboursant un million d’euros pour engager le gardien de Boavista, le message était clair : derrière l’international grec Odysseas Vlachodimos et un nouveau venu de trente ans, Svilar demeurait le numéro trois. Mile Svilar voulait partir. On a parlé de lui à Heerenveen et en Belgique mais c’est son entraîneur Jorge Jesus qui a réussi à le convaincre de rester. "C’est étonnant, confie Manuel Queiroz. Jorge Jesus a la réputation de ne pas être un grand fanatique des jeunes. Ils sont presque tous partis, à l’exception de Nuno Tavares et de Ferro mais celui-là, il ne l’aime pas. Il y a quelques années, même Bernardo Silva (ndlr : aujourd’hui à Manchester City) n’avait pas eu beaucoup de crédit, Jesus voulait l’aligner au poste d’arrière gauche ! " Sur les 15 matches officiels disputés par Benfica cette saison, Mile Svilar s’est retrouvé trois fois sur le banc au mois de novembre. C’était en coupe du Portugal et en Europa League face aux Rangers, à Lisbonne et à Glasgow, soit lors des trois matches disputés par Helton Leite. Le reste du temps, Svilar évolue avec… l’équipe B de Benfica. Benfica possède un noyau de 32 joueurs professionnels. Svilar est le seul avec Jean-Clair Todibo (un défenseur central prêté par Barcelone qui est tout le temps blessé) à ne pas avoir de temps de jeu cette saison. Positif au Coronavirus en septembre, Mile a ensuite été freiné par une entorse au genou, une blessure encourue à l’entraînement le 28 octobre, la veille du match aller contre le Standard.



Svilar já está recuperado do COVID-19. ???? pic.twitter.com/pAU2LE1XQZ — Information Glorious - SL Benfica (@InformGlorious2) October 17, 2020

Son dernier match ? Le jour de la fête nationale belge !

La saison dernière, Svilar n’a joué qu’une fois en équipe première. C’était lors de l’avant-dernière journée de la défunte compétition (victoire 0-4 au Desportivo Aves), le 21 juillet dernier… jour de la fête nationale belge ! Sur l’ensemble d’une année civile 2020 à oublier au plus vite, Svilar a aussi joué avec les U21. C’était le 8 septembre dernier contre l’Allemagne (victoire des Diablotins 4-1). Jacky Mathijssen avait alors aligné en défense Saelemaekers, Bornauw, Vanheusden et Delcroix. Mile Svilar n’a donc encaissé qu’un but en équipes premières en 2020 : le penalty converti par l’allemand d’Anderlecht Lukas Nmecha ! On n’est trahi que par les siens…