Standard - Arsenal : Un exploit ou l'élimination (LIVE vidéo 18h20)

Le Standard peut encore se qualifier pour les 1/16e de finale de l'Europa League. Mais avant de rêver à la suite de la campagne, il doit absolument battre Arsenal à Sclessin. Et encore un succès ne sera pas nécessairement suffisant.



Pour être certains de passer, sans compter sur le résultat de Francfort, les Liégeois doivent s'imposer 5-0. Michel Preud'homme ne voit pas aussi loin et prend les choses dans l'ordre. "Il faudra simplement essayer de gagner ce match (...) Arsenal est un grand club et nous sommes fiers de jouer contre eux. Ils n'ont pas eu de pitié pour nous à Londres (4-0), nous avons envie prouver que nous avons notre place en Europa League. Si nous les battons, ce sera un exploit, comme lorsque nous avons battu Francfort, vu les moyens déployés par les deux clubs."



Arsenal, en tête du groupe F, doit encore valider sa qualification (un partage suffit). Et même si les Gunners ne sont pas au mieux, ils ont repris un peu de couleurs en mettant fin à une série de neuf matches sans victoire, ce lundi face à West Ham.



Freddie Ljungberg, le coach intérimaire depuis le limogeage d'Unai Emery, sera privé de quelques éléments importants. Le défenseur central allemand Shkodran Mustafi est suspendu. Hector Bellerin, Dani Ceballos, Rob Holding, Nicolas Pepe, Kieran Tierney et Granit Xhaka sont eux tous blessés. MPH récupère lui Maxime Lestienne et Gojko Cimirot.