Somptueux but à distance : Mohamed Elneny (Arsenal) nettoie la lucarne

Ce jeudi soir, dans le groupe B, Dundalk accueille Arsenal dans le cadre de la sixième et dernière journée d’Europa League. Soit un duel entre le dernier et le premier de cette poule.

Les Gunners prennent l’avance dès la 12e minute de jeu après l’ouverture du score signée Edward Nketiah. Mohamed Elneny double la mise pour la formation anglaise six minutes plus tard. Et de quelle manière ! Bien servi sur le flanc gauche, l’international égyptien de 28 ans ne se pose pas de question et frappe en force. Son envoi est précis, puissant et nettoie la lucarne de l’équipe irlandaise.

Arsenal s'imposera finalement 2-4 dans ce match.