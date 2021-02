Soirée mitigée pour les Belges en Europa League : Alderweireld sans forcer, Vertessen découvre la compétition

Toby Alderweireld a vécu un match tranquille dans la défense centrale de Tottenham et les Spurs se sont imposés sans trembler sur le terrain du petit poucet Wolfsberger, score final 1-4 avec des buts de Son, Bale, Lucas et Vinicius.

Titulaire également, Adnan Januzaj a vécu une soirée bien différente. Sa Real Sociedad n’a pas fait le poids face à Manchester United et s’est inclinée 0-4 suite au doublé de Bruno Fernandes et à un but de Rashford et de James.

Le Milan AC a partagé l’enjeu 2-2 à l’Etoile Rouge de Belgrade alors qu’ils menaient jusque dans les dernières minutes face à des Serbes réduits à dix. Alexis Saelemakers est resté sur le banc et a pu admirer l’autobut gag de Pankov qui a permis aux Milanais d’ouvrir la marque. Kanga a ensuite égalisé sur penalty mais Hernandez a redonné l’avance aux Rossoneri en transformant un penalty également. Pankov, coupable sur le premier but du Milan se rattrape en égalisant dans le temps additionnel.