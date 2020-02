Soirée cauchemardesque pour Bruges, éliminé de l'Europa League au Théâtre des rêves - © BRUNO FAHY - BELGA

Manchester United - FC Bruges : Le Résumé du Match - Europa League - 16ème de Finale Retour -... Le Club de Bruges s’est incliné 5-0 face à Manchester United et voit son aventure européenne prendre fin en seizièmes de finale. La carte rouge de Deli (23e) a rendu l’exploit impossible. Les Mancuniens ont donné le ton d’entrée dans la rencontre en étouffant les Brugeois par leurs nombreuses actions offensives. Mais Bruges a laissé passer la tempête petit à petit pour équilibrer un tout petit peu cette rencontre. A la 23e minute, Simon Deli a commis une faute de main flagrante dans le rectangle, écopant d’une carte rouge et provoquant un penalty (transformé par Bruno Fernandes). Les Brugeois déjà en difficulté n’ont pas eu l’occasion de s’en relever. Odion Ighalo a inscrit le 2-0 à la 34e minute, McTominay a lui marqué le but de la soirée peu avant la pause. Fred y est ensuite allé de son doublé dans les dix dernières minutes de la rencontre. Bruges a subi, les circonstances n’ont pas aidé, mais en face, c’était une équipe sérieuse et appliquée, qui n’a plus perdu à domicile en Europa League depuis douze rencontres.