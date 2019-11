Luis Sinisterra - © RTBF

Sinisterra se la joue Messi et couche son défenseur 'à la Boateng' avant de marquer - Feyenoord -... Un festival technique du colombien Luis Sinisterra a permis à Feyenoord de décrocher un point vital à domicile face au Rangers (2-2) dans le groupe G d'Europa League. Le jeune attaquant a parfaitement conclu un mouvement de contre en enrhumant totalement la défense écossaise au grand dam d'un Steven Gerrard furieux. La fin de son enchaînement - un crochet qui fait tomber le défenseur adverse comme un mouche et un joli ballon piqué qui piège le gardien - n'est pas sans rappeler, toute proportion gardée, une action de Lionel Messi face au Bayern en 2015. La 'Pulga' avait humilié Jérôme Boateng avant de placer dans le dos de Manuel Neuer en demi-finale de Ligue des Champions. Une scène entrée dans la légende et dans l'imaginaire collectif des fans de foot.