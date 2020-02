Simulation: L'oscar du meilleur acteur pour Nyom, du second rôle pour Babel - © Tous droits réservés

Simulation : L'oscar du meilleur acteur pour Nyon, du second rôle pour Babbel - Getafe - Ajax -... Certaines personnes ont des qualités footballistiques. D'autres ont des qualités d'acteurs. Certaines ont les deux, comme on a pu le voir ce jeudi lors des 16e de finale de l'Europa League. ors du match opposant Getafe à l'Ajax, Allan Nyom a grossièrement simulé un coup, s'envolant dans les airs et roulant au sol. Ce qui a passablement énervé l'Ajacide Ryan Babel, qui est venu imiter le Camerounais. Deux très belles prestations d'acteurs...