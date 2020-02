Simon Mignolet : "On a montré à l'Europe qu'on est une bonne équipe"

Le club de Bruges est éliminé de l’Europa League suite à sa défaite 5-0 à Manchester ce jeudi. Simon Mignolet a sorti de très beaux arrêts mais il n’a pas pu éviter cette lourde défaite, à dix contre onze pendant plus d’une heure. Déçu, il adoptait cependant une attitude positive à l’interview.

"Nous sommes déçus parce qu’on veut toujours se qualifier pour le prochain tour, c’était l’objectif avant le match. Et bien sûr on ne voulait pas perdre 5-0… Mais il faut accepter le résultat. On quitte les compétitions européennes mais on a montré pendant toute la saison à l’Europe qu’on est une bonne équipe. Je crois qu’on peut être fier de notre parcours européen. Bien sûr on espérait un meilleur résultat, mais c’est comme ça, il faut l’accepter. On a un nouveau match important ce week-end."

Hors de question d’imaginer avoir privilégié le championnat plutôt que l’Europa League pour le gardien brugeois : "Ce n’est pas vrai. On a fait un bon résultat au match aller, ici on s’est créé une occasion lors des vingt premières minutes, il y avait peut-être penalty. Et puis quand on est un peu sorti du match on a encaissé un penalty et reçu une carte rouge. Après on savait que ça allait être très difficile, déjà à onze ça aurait été très compliqué aujourd’hui."

Simon Mignolet se montre aussi très compréhensif envers Deli, son coéquipier qui a eu un véritable réflexe de gardien. Un geste qui lui a valu une carte rouge. "Il fait ça bien", plaisante d’abord le gardien. "C’est une réaction humaine. Bien sûr après le match on peut se dire qu’il n’aurait pas dû faire ça… parce que même si ça allait dedans on était encore en bonne position. Il est dans une très bonne saison donc ça passe."