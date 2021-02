Simon Mignolet abattu : "Si on avait joué avec notre équipe de base, c'était un match facile" -... Défait en toute fin de match par le Dynamo Kiev, Bruges quitte la scène européenne par la toute petite porte (1,1, 0-1). Un dénouement cruel pour les Blauw&Zwart qui auraient sans doute mérité mieux mais qui ont craqué en toute fin de match. Circonstance atténuante, ou non, l'absence de plusieurs cadres (Lang, Vanaken, Rits, De Ketelaere) qui a pesé lourdement dans la balance. Après la rencontre, le taulier, Simon Mignolet, se montrait logiquement déçu et fustigeait ces absences rédhibitoires selon lui : "C'est dommage d'encaisser aussi tard, cela nous laissait peu d'opportunités de revenir dans le match. Je crois aussi que les jeunes étaient cuits lors des dix dernières minutes. J'espérais garder le 0-0, malheureusement on n'a pas réussi. On a tout donné. C'est une déception parce que je pense que si on avait joué avec notre équipe de base, c'était un match facile. Si on passait ce tour là, on aurait pu faire de grandes choses" concède-t-il frustré.