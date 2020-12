Vadis Odjidja - © JASPER JACOBS - BELGA

Scène surréaliste à Gand : Vadis Odjidja monte au jeu et sort dans la même minute - Europa... L’aventure catastrophique de La Gantoise en Europe a connu un nouvel épisode désolant ce jeudi face au Slovan Liberec. Alors que les Gantois s’apprêtaient à enchaîner une 5e défaite en autant de rencontres, une 'boulette' extra-sportive impliquant Vadis Odjidja a attiré l’attention des observateurs. Le médian gantois a été victime d’un léger pépin physique lors de l’échauffement et a été envoyé en tribunes par précaution. Mais alors qu’il voyait son équipe être menée 0-2, le coach des Buffalo’s Wim De Decker a décidé de rappeler son joueur. Après un bref échauffement, celui-ci est donc monté sur le terrain à la 76e minute… mais n’y est resté que quelques instants. L’arbitre ukrainienne Kateryna Monzul a en effet refusé qu’Odjidja participe à la rencontre car il venait de passer l’heure précédente en tribune et non pas sur le banc. Consterné, le staff gantois n’a pas eu d’autre choix que de rappeler son milieu de terrain et de faire entrer Sven Kums. Pourtant l'arbitre n'a commis aucune erreur. Selon l'article 38 du règlement, un joueur qui est sur la feuille de match, qui se blesse durant l'échauffement et ne peut pas prendre part à la rencontre, ne peut plus figurer sur la feuille de match.