Saint Etienne - La Gantoise : Les compos sont connues (LIVE vidéo 18h55)

La Gantoise se rend à Saint Etienne dans le cadre de la cinquième journée de l'Europa League. Les Buffalos, en tête du Groupe I, ont l'occasion de valider leur ticket pour les 1/16es de finale dès ce jeudi soir. Ce match est à suivre en direct vidéo sur La Deux et sur www.rtbf.be/sport.



La brillante deuxième mi-temps gantoise à Wolfsburg a ouvert des perspectives à Depoître and co. La victoire dans l'antre des Loups a propulsé, les Gantois en tête de leur groupe et les a placés sur une voie royale vers la qualification. Avec 8 unités, les Buffalos comptent trois points d'avance sur les Allemands et cinq sur Saint-Etienne et Olexandriya. Un point et le ticket pour la suite de la compétition sera assuré.



"Nous savons qu'un partage est suffisant, mais nous sommes des sportifs de haut niveau et nous voulons toujours gagner", assure Jesse Thorup. D'autant qu'un succès rapprocherait les Gantoise de la première place.



Ce ne sera pas évident dans le "Chaudron" de Geoffroy Guichard. Après le match-aller (victoire 3-2), Gand connait la valeur et les qualités des "Verts". "Nous savons que c'est une équipe très forte physiquement, mais nous le sommes aussi", a confié, confiant, le solide défenseur Michael Ngadeu.



Claude Puel et les Stéphanois n'ont pas abandonné tout espoir. "On va jouer une demi-finale, puisque dans le cas d'un résultat positif, il faudra encore jouer, face à Wolfsburg, un match décisif, en l'occurrence une finale"



S'ils devaient louper cette première balle de break, les hommes de Jess Thorup auront la possibilité de se rattraper dans quinze jours à domicile face à Olexandriya.