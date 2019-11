Saint-Etienne emblème des clubs français qui ont du mal à renouer avec leur passé

Le Paris Saint Germain est la dernière équipe française à avoir décroché un titre européen. En 1996, en Coupe des Coupes. C'était à Bruxelles contre le Rapide de Vienne grâce à ce coup franc de Bruno N'Gotty.

Mais s'il y a bien un club qui a marqué l'histoire européenne des clubs français, c'est l'OM. Dernier finaliste hexagonale en date, le club phocéen est le seul à avoir remporté la Coupe des clubs champions en 1993 contre le grand AC Milan de Papin, Van Basten ou Maldini.

Une victoire arrachée par la tête rageuse de Basile Boli et par le coach belge Raymond Goethals qui, à l'époque, aimait recadrer les esprits chagrins...

Cette saison, en Europa League, la France est moins en phase avec son passé. A commencer par l'AS Saint Etienne. Club historique de l'Hexagone, les Verts sont dans le groupe E avec Gand, Wolfsburg et Aleksandria.

Battu 3-2 chez les Buffalos, les Stéphanois sont actuellement 3e avec 5 points. Leur avenir n'est pas encore compromis malgré tout. Loïc Perrin et ses équipiers ne vont pas abdiquer. Histoire de perpétuer un passé qui a vu le club atteindre notamment la finale de la coupe des champions au milieu des années 70.

Les partages contre Aleksandria auront sans doute été deux tournants mal négociés par l'équipe de Claude Puel. Un six sur six est presque inévitable pour franchir le groupe.

De son côté, le stade Rennais avait surpris l'an dernier en finissant en 8e et en posant pas mal de soucis à Arsenal.

Vainqueur de la coupe de France l'an passé, l'équipe de Julien Stéphan avait commencé par un nul contre le Celtic avant d’enchaîner 3 défaites. Dernier du groupe avec la plus mauvais attaque et deux petits buts inscrits. Les Rennais expliquent ça par les départs. Notamment ceux de Sarr et Hatem Ben Arfa.

Un déplacement au Celtic ce soir et un match contre la Lazio permettront à Rennes de finir par deux matches de gala. Les Français sont déjà éliminés.