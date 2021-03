Saelemaekers sur le but annulé : "Kessié m’a dit qu’il n’avait pas touché le ballon du bras"

Le Milan AC a ramené un bon résultat de Manchester United dans les derniers instants de la partie ce jeudi lors du 1/8 de finale aller de l’Europa League (1-1). Le Diable rouge Alexis Saelemaekers a disputé un bon match avant de céder sa place à la 68e minute de jeu.

"Je prends du plaisir sur le terrain. Le coach me donne beaucoup de confiance et j’essaye d’en profiter un maximum. Il ne faut pas que je me repose sur mes lauriers, je dois continuer à travailler pour aider l’équipe à gagner", explique le joueur belge à notre micro.

Rapidement averti par l’arbitre suite à une faute, Saelamaekers semble avoir gagné en maturité depuis qu’il évolue dans le championnat italien, lui qui a déjà été expulsé à plusieurs reprises dans sa jeune carrière : "Ce n’est pas facile de prendre rapidement un carton jaune mais je suis plus professionnel maintenant. C’est vrai que ça m’a fait défaut dans le passé mais je travaille pour ne plus que ça se reproduise".

Les Rossoneri auraient pu mener dès le début de la rencontre mais l’international ivoirien Franck Kessié a vu son but annuler par l’arbitre pour une soi-disante faute de main : "J’étais derrière l’action donc je n’ai pas vraiment vu. Mais à la mi-temps, dans le vestiaire, Kessié m’a dit qu’il n’avait pas touché le ballon du bras. Je le crois et c’est un peu étrange que le but ait été annulé car l’arbitre n’a même pas été voir la VAR. C’est le jeu, ce n’est pas grave", conclut Saelemaekers, bon joueur.

La semaine prochaine, l’AC Milan accueille les Red Devils lors du match retour des huitièmes de finale. Une rencontre à suivre en direct sur tous les médias de la RTBF.