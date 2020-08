Romelu Lukaku encensé par Conte et par la presse italienne

Lukaku buteur, bat un record de 2005 : "essayer de bien récupérer pour la demi-finale car ce... Avec son but ce soir face à l’Inter, Romelu Lukaku a désormais marqué dans 9 matchs consécutifs d’Europa League et dépasse donc le record qu’il co-détenait avec l’anglais Alan Shearer. Mais au-delà de son but, le Diable Rouge tenait à souligner la performance de son équipe à la fin du match : "Je pense que l’on aurait dû marquer beaucoup plus au vu du nombre d’occasions qu’on a eu dans ce match. Mais c’est quand même la victoire qui est la plus importante." Et d’ajouter sur la suite de la compétition : "Le plus important ces prochains jours, c’est d’essayer de bien récupérer pour la demi-finale car ce sera une bataille et on se doit d’être prêts. On doit être bien physiquement, même si je pense qu’on l’est en ce moment, mais aussi mentalement et savoir que l’on aura juste une occasion pour passer et qu’il faudra la saisir." En demi, l’Inter Milan rencontrera le vainqueur du match de ce mardi entre les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk et les Suisses de Bâle.