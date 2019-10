Roman Yaremchuk arrache un point pour Gand dans les arrêts de jeu face à Wolfsburg

0-1 : But de Wout Weghorst - La Gantoise - VfL Wolfsburg - 24/10/2019 Le but de Wout Weghorst ! Un débordement de Tisserand met Asare hors de position. Le centre à ras de terre du défenseur franco-congolais trouve Wout Weghorst abandonné par Ngadeu au second poteau, qui n'a plus qu'à conclure d'un plat du pied limpide, du gauche ! Stupeur à la Ghelamco Arena, 1-0 pour Wolfsburg !